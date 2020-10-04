Гент наконец сумел напомнить своим фанатами, почему они болеют за этот клуб. Читайте отчет матча 8-го тура чемпионата Бельгии.

Чемпионат Бельгии, 8-й тур

Гент – Беерсхот – 5:1

Голы: Яремчук, 12, 15, Депуатр, 29, 61, Самуасс, 79 – Кулибали, 90+1

Яремчук отличился эффектным дублем в воротах одного из лидеров чемпионата Бельгии

Погром гостей начался уже на старте поединка. С интервалом в три минуты Роман Яремчук дважды разочаровал голкипера соперника.

После перфоманса украинца голепад Гента продолжил Депуатр, который тоже отметился дублем, добил соперника Самуасс. Стоит отдать должное Берсхоту, который сумел ответить голом престижа.

Также в составе хозяев весь матч провел еще один украинец Игорь Пластун.

После 6-ти туров чемпионата Бельгии Гент расположился на 11-й строчке, Берсхот удачно начал сезон и несмотря на поражение остался в первой тройке. Напомним, недавно Динамо выбило Гент из плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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