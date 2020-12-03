Форвард сборной Украины Роман Яремчук отличился в воротах соперника в первом же поединке после болезни.

В матче 5-го тура Лиги Европы Гент на своем поле принимал чешский Слован Либерец. Гости в середине первого тайма открыли счет, а после перерыва удвоили свое преимущество.

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Однако на 60-й минуте украинский форвард бельгийского Гента Роман Яремчук сумел один гол отквитать. Находясь на левом фланге, наш легионер отпасовал на Никласа Дорша и, сместившись ближе к центру, получил сферу обратно. Полузащитник сборной Украины без раздумий мощным ударом метров с 30-ти вогнал мяч в левый угол ворот, не оставив шансов чешскому голкиперу.

Результативный выстрел для украинца стал девятым в сезоне и дебютным в Лиге Европы. К слову, поединок стал первым для Яремчука после выздоровления – Роман ранее сдал положительный тест и находился на самоизоляции.

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