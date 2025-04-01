Борнмут Ильи Забарного не сумел перевернуть историю, впервые в своей истории пробившись в полуфинал Кубка Англии. На родном Дин Корт "вишенки" минимально уступили Манчестер Сити (1:2). Что неприятно, в одном из худших матчей Борнмута при Андоне Ираоли причастным к одному из голов был и украинский защитник. Мармуш пробил между ног динамовскому воспитаннику, что дезориентировало Кепа Аррисабалагу, который не сумел парировать выстрел египтянина.

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Забарный при этом еще несколько раз терял то Эрлинга Холанда, то того же Мармуша, которые чудом не реализовали собственные моменты. За последние шесть матчей Борнмут выиграл лишь однажды, Ман Сити же в полуфинале померится силами с Ноттингем Форест.

Есть и приятные известия с Туманного Альбиона: Илья попал в шорт-лист Ньюкасла и Ливерпуля, которые попытаются усилить линию защиты в ближайшее межсезонье. Осложнить трансфер украинца может переход Дина Хайсена в Реал. Дело в том, что политика "вишенок" не предусматривает ухода из команды сразу нескольких лидеров, ибо это может лишить команду с берегов Ла-Манша конкурентоспособности в следующем сезоне.

Сменить прописку летом имеет шанс и Роман Яремчук, который за последние два матча в футболке Олимпиакоса успел наколотить уже 4 гола. Нападающий пирейского клуба отметился дублем в битве греческих грандов против Панатинаикоса (4:2). Эта победа практически гарантировала "красно-белым" чемпионство, а сам Яремчук точно повысил собственные шансы подписать контракт с более именитым клубом, чем Венеция, которая интересовалась украинцем зимой. Подробнее об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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