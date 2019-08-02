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Яремчук – в приоритетном списке трансферов Галатасарая

21:04 94 Читати українською
Яремчук – в приоритетном списке трансферов Галатасарая
Роман Яремчук / Гент

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук может перейти в чемпионат Турции.

Чемпион Турции Галатасарай активно интересуется нападающим сборной Украины Романом Яремчуком. Игрок Гента попал в список приоритетных трансферов турецкого клуба, сообщает Futbol Arena.

Яремчук стал лучшим игроком Гента в матче Лиги Европы и получил комплименты от главного тренера

Галатасарай хочет усилить линию атаки и вернулся к варианту с украинским нападающим после неудачной попытки подписать форварда Монако Радамеля Фалькао.

Заметим, что Яремчук отметился тремя голами за Гент в двух матчах квалификации Лиги Европы против Виторула. Также в активе украинца два ассиста.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Главное Галатасарай Галатасарай Гент Гент Бельгия Турция Роман Яремчук Роман Яремчук
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