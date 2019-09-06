Яремчук – о встрече с Александрией в Лиге Европы: В Генте некоторые посмеялись, сказали, что не знают такой команды

Форвард Гента Роман Яремчук рассказал, как в его команде отреагировали, когда узнали, что в Лиге Европы сыграют против Александрии.

"Некоторые посмеялись – сказали, что не знают такой команды. Но я их заверил, что с Александрией легких игр не будет, нас ждут сложные матчи. Думаю, что александрийцы постараются проявить себя и показать хороший футбол.

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Я уважаю эту команду, потому что играл в ней. Но на футбольном поле друзей нет, поэтому каждый коллектив будет играть на победу, и Гент тоже захочет в двух поединках с украинцами взять шесть очков.

Хотел бы перебраться в Италию, как Малиновский? Конечно, это высокий уровень. Но у меня контракт с Гентом, поэтому об этом сейчас трудно говорить. Возможно, наступит время, и у меня получится перейти в итальянский клуб, но для этого нужно много работать", – цитирует Яремчука пресс-служба УАФ.

Напомним, в группе I Лиги Европы Александрия сыграет с Вольфсбургом, Сент-Этьеном и Гентом.

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