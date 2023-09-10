Яремчук – о возвращении в стартовый состав сборной Украины: "Я на правильном пути, а голы обязательно придут"
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями относительно игры с Англией и о своем возвращении в состав "сине-желтых".
"Самым главным было – постараться взять очки с этим соперником, потому что Англия – очень высокого уровня, одна из лучших команд в мире. Нужно было смириться с тем, что будет очень много работы без мяча. Если бы мы этого не сделали, то скорее всего бы проиграли. Поэтому мы смирились, работали друг за друга, и добыли заслуженное очко.
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Сложный матч, много работы без мяча. Но позитив в том, что добыли ничью. На прошлом сборе у меня была травма, я пропустил его. Конечно, сейчас хочется показать результативность. Но, отталкиваясь от реалий, я на правильном пути, работаю на команду. А голы обязательно придут. Очень благодарны болельщикам за невероятную атмосферу", – приводит слова Яремчука официальный сайт УАФ.
К слову, Роман сыграл 64 минуты во вчерашнем матче с Англией, но результативными действиями не отличался. Следующий матч Украина проведет с Италией 12 сентября, начало в 21:45.
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