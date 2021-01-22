"Много разговоров по поводу меня, я читаю. Очень спокойно к этому отношусь. В своей голове я четко вижу, как должна развиваться моя карьера. На данный момент покинуть Гент зимой – это сложное решение.

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Если есть хороший вариант, команда – надо рисковать, но ты должен понимать, что впереди Евро, ты должен быть в форме, ты должен забивать, у тебя должна быть уверенность в своих силах. Для меня самое главное – это развитие, развитие в понимании игры, добавлять в каждом компоненте игры.

Я могу это делать в Генте на данный момент. Уйду ли я отсюда – я это больше не решаю. Мои желания здесь не учитывают. Есть люди, которые решают за меня. Поэтому моя задача быть сконцентрированным, готовым к каждому матчу и забивать как можно больше голов, чтобы быть в хорошей форме к Евро", – сказал Яремчук для ТК Футбол.

В нынешнем сезоне Роман провел 24 поединка, в которых отметился 12 голами и 4-мя ассистами.

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