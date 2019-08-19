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Яремчук – о своей результативности на старте сезона: Очень помогает доверие тренера Гента

11:23 24 Читати українською
Яремчук – о своей результативности на старте сезона: Очень помогает доверие тренера Гента
Роман Яремчук / фото из соцсетей

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями после матча чемпионата Бельгии против Остенде (2:0), в котором он сумел отличиться забитым голом.

"Мы провели хороший матч и одержали победу, но все мысли уже сконцентрированы на Лиге Европы. Наша задача – выйти в группу, и для этого нужно обыгрывать Риеку.

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Мои результаты? Я просто усердно работаю каждый день, а также очень помогает доверие тренера. У нас классная атмосфера в команде, я рад играть с этими партнерами", – цитирует Яремчука пресс-служба Гента.

К слову, Роман в текущем сезоне забил в составе Гента уже 6 голов в семи матчах – 4 в Лиге Европы и еще 2 в чемпионате Бельгии.

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Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук
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