"Нелегко играть на выезде с такой топ-командой как Ливерпуль. Но мы показали, что имеем большой потенциал и качественных игроков на следующий сезон.

Гол Яремчука в видеообзоре матча Ливерпуль – Бенфика – 3:3

Энфилд – особое место для любого игрока. Приятно забивать, но мне обидно покидать Лигу чемпионов.

С тех пор как я переехал в Португалию, понял, что Бенфика – это не только большой клуб в своей стране, но и во всем мире», – цитирует Яремчука A Bola.

Напомним, Бенфика по сумме двух матчей (1:3 и 3:3) уступила Ливерпулю в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетела из дальнейшего розыгрыша турнира.

Яремчук голом прощается с Лигой чемпионов – Ливерпуль упустил победу над Бенфикой, но запаса хватило для полуфинала