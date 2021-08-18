"Яремчук – настоящий бомбардир": Жезуш рассказал о выборе основного нападающего перед решающими матчами Лиги чемпионов
Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш поделился ожиданиями перед противостоянием с ПСВ в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"ПСВ – это сильная команда. И Бенфика, и ПСВ должны быть не здесь, а в групповом этапе, ведь это команды с репутацией великих чемпионов. Мы ждем очень агрессивный ПСВ в атаке, с большим количеством индивидуальных талантов, которые решают многие ситуации самостоятельно.
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Выбор между Яремчуком и Рамосом? На самом деле оба могут играть, потому что это футболисты, которые способны дополнять друг друга. Еще будет утренняя тренировка, а пока я не выбрал схему для этой игры. Некоторые системы позволяют играть им обоим, некоторые только одному. Сейчас они оба выглядят очень хорошо, и мне придется по мелочам решить, кто подходит больше.
Рамос также может играть "девятку", и я думаю, что его будущее будет именно таким. Он часто играл как второй нападающий или как третий полузащитник, что дает ему определенную мобильность, которой нет у Яремчука. Роман – нападающий, который очень хорошо ищет пространство, хорошо играет в этой зоне, поэтому он настоящий бомбардир. Существует определенная разница между ними, но для этого мы и искали форварда с новыми характеристиками", – цитирует Жезуша официальный сайт Бенфики.
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