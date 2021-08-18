"ПСВ – это сильная команда. И Бенфика, и ПСВ должны быть не здесь, а в групповом этапе, ведь это команды с репутацией великих чемпионов. Мы ждем очень агрессивный ПСВ в атаке, с большим количеством индивидуальных талантов, которые решают многие ситуации самостоятельно.

Яремчук оказался в символической сборной тура чемпионата Португалии

Выбор между Яремчуком и Рамосом? На самом деле оба могут играть, потому что это футболисты, которые способны дополнять друг друга. Еще будет утренняя тренировка, а пока я не выбрал схему для этой игры. Некоторые системы позволяют играть им обоим, некоторые только одному. Сейчас они оба выглядят очень хорошо, и мне придется по мелочам решить, кто подходит больше.

Рамос также может играть "девятку", и я думаю, что его будущее будет именно таким. Он часто играл как второй нападающий или как третий полузащитник, что дает ему определенную мобильность, которой нет у Яремчука. Роман – нападающий, который очень хорошо ищет пространство, хорошо играет в этой зоне, поэтому он настоящий бомбардир. Существует определенная разница между ними, но для этого мы и искали форварда с новыми характеристиками", – цитирует Жезуша официальный сайт Бенфики.

Шериф Вернидуба с разгромом одной ногой в группе Лиги чемпионов, Зальцбург дожал Брондбю