Японские футболисты после проигранного финала Кубка Азии убрали в раздевалке

После финала Кубка Азии игроки сборной Японии сделали уборку в своей раздевалке.

Японцы, несмотря на огорчение из-за поражения в главном матче туринира сборной Катара (1:3), не изменили своей традиции и убрали после себя.

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Также они оставили на доске надпись "Спасибо" на трех языках – английском, японском и арабском.

Напомним, что во время ЧМ-2018 сборная Японии поступила так же. Игроки японской команды после поражения от Бельгии (2:3) в 1/8 финала турнира убрались в раздевалке и оставили записку на русском языке.

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