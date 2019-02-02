toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУССИЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Японские футболисты после проигранного финала Кубка Азии убрали в раздевалке

13:25 164 Читати українською
Японские футболисты после проигранного финала Кубка Азии убрали в раздевалке
Сборная Японии

После финала Кубка Азии игроки сборной Японии сделали уборку в своей раздевалке.

Японцы, несмотря на огорчение из-за поражения в главном матче туринира сборной Катара (1:3), не изменили своей традиции и убрали после себя.

Катар классными голами одолел Японию и сенсационно выиграл Кубок Азии: гений-прогнозист Хави и ненависть к победителям

Также они оставили на доске надпись "Спасибо" на трех языках – английском, японском и арабском.

Напомним, что во время ЧМ-2018 сборная Японии поступила так же. Игроки японской команды после поражения от Бельгии (2:3) в 1/8 финала турнира убрались в раздевалке и оставили записку на русском языке.

Копа Америка-2019 – результаты жеребьевки группового этапа

Теги
Мир Япония Япония Кубок Азии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
31
мин
Вильярреал
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук