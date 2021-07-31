Сегодня, 31 июля, проходят матчи 1/4 финала футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Результаты и обзор поединков читайте на "Футбол 24".

Олимпийские игры. Футбол, мужчины, четвертьфинал

Япония – Новая Зеландия – 0:0 (Пен. 4:2)

Пенальти: Аясэ Уэда, Ко Итакура, Юта Накаяма, Мая Йошида – Крис Вуд, Каллам Макковет

На домашней Олимпиаде сборная Японии блестяще провела групповой этап соревнований, опередив Мексику, Францию ​​и ЮАР. Новая Зеландия победила только в стартовой встрече, минимально одолев лидера группы – Южную Корею. Далее "все в белом" уступили Гондурасу и расписали ничью с Румынией. Поэтому "самураи" были очевидными фаворитами поединка за полуфинальную путевку олимпийского футбольного турнира.

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В первом тайме японцы создавали острые моменты в штрафной зоне соперника, впрочем, забить хозяевам не удалось. На 10-й минуте свою команду мог выводить вперед Ватару Эндо. Защитнику Штутгарта не хватило точности. Новая Зеландия вяло проводила свои атаки, защитники "самураев" уверенно останавливали все выпады.

На 31-й минуте Такефуса Кубо сделал прекрасную передачу в штрафную соперника на Рицу Доана, однако хавбек Арминии не смог нанести точный удар. А в конце первой половины матча товарищ Лунина в Реале упал недалеко от 11-метровой отметки после борьбы с защитником "всех в белом". Рефери только развел руками.

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Во втором тайме сборная Японии атаковала чаще. Автором двух эффектных моментов снова стал Кубо. На 70-й минуте он пробил с линии штрафной, а затем перед воротами пытался переиграть голкипера. Однако Майкл Вуд спокойно парировал все удары "самураев" до конца основного времени.

Команды пытались определить сильнейшего уже в овертайме. Однако ни хозяевам Игр, ни Новой Зеландии не удалось выйти вперед. Японцы не прекращали остро атаковать, "все в белом" теперь чувствовали себя увереннее и удачно сдерживали соперника.

В серии послематчевых пенальти фортуна наконец повернулась лицом к "самураям". Новозелендци ошиблись дважды, японцы же не допустили ни одной ошибки. В полуфинале хозяева будут сражаться с серьезным соперником – Испанией. "Красная фурия" пробилась в 1/2 после победы над Кот-д'Ивуар во втором овертайме.

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