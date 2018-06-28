Япония – Польша: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Испания — 16:41 53
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Реал уменьшил клаусулу Роналду почти в 10 раз
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ЧМ-2018 стал рекордным по количеству автоголовЧМ 2018 — 15:45 35
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Боруссия Д раскрывает карты: о продаже Ярмоленко, трансфере игрока Реала и форварда на замену ОбамеянгуГермания — 15:13 551
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"Пусть плачут немцы!": реакция мировых СМИ на вылет Германии с ЧМ-2018 – Кроос как жертва насмешекЧМ 2018 — 13:02 521
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Турнирная сетка ЧМ-2018: Роналду, Месси, Суарес и Гризманн – до полуфинала "выживет" лишь 1ЧМ 2018 — 11:11 2249
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