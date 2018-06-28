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Япония – Польша: стартовые составы на матч ЧМ-2018

16:34 16 Читати українською
Япония – Польша: стартовые составы на матч ЧМ-2018
Япония – Польша: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группы Н между Японией и Польшей.

Матч и онлайн-трансляция Япония – Польша начнутся в 21:00. В параллельном матче этой группы встретятся Сенегал и Колумбия.

Япония – Польша: анонс матча ЧМ-2018

Япония: Кавасима, Нагатомо, Г. Сибасаки, Окадзаки, Усами, Муто, Ямагути, Х. Сакаи, Макино, Г. Сакаи, Йосида

Польша: Фабиански, Енджейчик, Беднарек, Горальски, Левандовски, Крыховяк, Камил Гросицки, Глик, Берешиньски, Зелиньски, Кужава

Япония – Польша: анонс матча ЧМ-2018

ЧМ 20183 тур

Япония - Польша: Четверг 28 июня 2018

Япония
до матча
11
мин
Польша
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