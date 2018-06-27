Япония – Польша: прогноз на матч ЧМ-2018

Япония и Польша встретятся в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира 2018 в Волгограде. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Япония – Польша состоится 28 июня в Волгограде на одноименном стадионе. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Япония – Польша, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом противостояния считают Японию (2.50). Коэффициенты на победу Польши или ничью в матче одинаковые – 3.00.

Букмекеры из Bwin в представителей Европы также верят меньше. На победу поляков коэффициент составляет 2.95, ничья оценивается в 3.10, победа Японии – 2.60.

Напомним, во 2 туре группового этапа ЧМ-2018 Польша разгромно проиграла Колумбии, а Япония сыграла вничью с Сенегалом. "Кадра" уже потеряла шансы на выход из группы, а вот "самураи" продолжают борьбу за плей-офф.