Япония – Польша: анонс матча ЧМ-2018

Япония и Польша встречаются в 3-м туре Чемпионата мира 2018 в группе H. "Футбол 24" представляє анонс матчу.

Япония – Польша

28 июня, 17:00. Волгоград, стадион Волгоград Арена

Главный арбитр: Янни Сиказве (Замбия)

Телетрансляция на канале НТН. Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Япония – Польша: прогноз на матч ЧМ-2018

Азиатам достаточно не проиграть, чтобы гарантированно обеспечить себе путевку в плей-офф. Поражение заставляет оглядываться на соседней матч, в котором нужно будет, чтобы Колумбия проиграла Сенегалу или выиграла с большей разницей, чем японцы проигрывают.

Дя Польши этот матч не имеет турнирного значения. Однако это не означает, что команда Навалки готова опозориться окончательно. Поражение сделает из этого состава худшую сборную, которую наши соседи когда-либо отправляли на Чемпионат мира.

"Меня как форварда не научили обыгрывать 5 соперников и забивать гол своими силами, я зависим от передач", – Роберт Левандовски объяснил провал команды, указав на главную проблему – отсутствие, как класса, центра поля, креатива и фланговой игры. Это может быть его последний Мундиаль и очередной потерянный шанс.

Поляки попытаются победить и хотя бы немного отмыть позор после раннего вылета и двух поражений. Для тренера, который так уверенно вывел "кадру" в финальную часть, это матч жизни. Только в случае победы Адам Навалка получит шанс сохранить пост. Поэтому большой революции в составе ждать не стоит. Но изменения снова будут. Фабиански заменит провального Щенсны в воротах. Лукаш ждал дебюта на ЧМ 12 лет, ведь на предыдущем турнире тоже был в качестве запасного. Глик должен вернуться в центр защиты. 25-летний Рафал Курзава, который феерил за Гурник Забже, получит шанс на фланге атаки.

Интересные факты

Япония в обоих предыдущих встречах обыгрывала Польшу (5:0 в 1996-м и 2:0 в 2002-м), но это были товарищеские дуэли.

За последние 5 матчей против европейских сборных на ЧМ японцы забили только в одном: 2 поражения, 2 ничьи и 1 победа.

Польша играла на Мундиале против команд из Азии только раз: поражение от Южной Кореи 0:2 на ЧМ-2002.

Команда Навалки – первая из Европы, которая выбыла из ЧМ-2018. Сборная Польши вылетает на групповом этапе Мундиаля в третий раз подряд (ранее были провалы на ЧМ-2002 и ЧМ-2006).

Форвард Баварии Роберт Левандовски забил лишь 2 гола за 10 матчей на больших турнирах.

Кейсуке Хонда – лучший бомбардир среди азиатских сборных на Кубке мира. Экс-хавбек Милана забил 4 гола за 9 матчей и является первым японцем, кто отмечался на 3-х подряд чемпионатах мира (2010, 2014, 2018).

Польша в последний раз не пропускала на Мундиале еще 32 года назад: с момента победы 1:0 над Португалией на ЧМ-1986.

Только на домашнем ЧМ-2002 Япония играла лучше: тогда "самураи" смогли не проиграть ни одного матча группового турнира и забить 5 голов (ныне 4).

Ориентировочные составы

Япония: Кавасима – Сакай, Йошида, Шоджи, Нагатомо – Хасебе, Шибасаки – Окадзаки, Кагава, Инуи – Осако.

Польша: Фабиански – Пищек, Глик, Беднарек, Рыбус – Гуральски, Крыховяк – Гросицки, Зелински, Курзава – Левандовски.

Прогноз

Польша выиграет и сделает это достаточно уверенно. На предыдущих провальных чемпионатах мира "кадре" удавался третий матч без давления результат – после поражений поздновато приходила победа престижа. Против команд из Азии в поляков лучшие показатели, если сравнивать соперников с разных континентов. Здесь и противник, который ни в чем не превосходит европейскую сборную. И битва за честь и доверие фанатов. Корейцы фактически тоже не могли выйти в 1/8, но боролись до конца и выбили Германию. Здесь будет что-то похожее. Счет 3:1 в пользу Польши.