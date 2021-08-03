Олимпиада. Футбол, мужчины, 1/2 финала

Япония – Испания – 0:1 (в овертайме)

Гол: Асенсио, 116

Испания после исторического погрома ивуарийцев в овертайме четвертьфинала вышла на непобедимых хозяев турнира. Япония выиграла все матчи, кроме дуэли плей-офф. "Самураи" только в серии пенальти одолели Новую Зеландию. Хозяева Олимпиады пропустили лишь 1 гол за 4 встречи, поэтому надеялись пройти в финал не только усилиями своего лучшего бомбардира Кубо (в активе хавбека Реала 3 гола). Испанцам же голы даются непросто. До 90+3 минуты матча 1/4 финала "Фурия Роха" не забивала больше одного мяча за игру. И только благодаря детским ошибкам африканцев ее прорвало. Надолго ли, должна была выяснить отчетная дуэль.

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Япония без мяча на старте поединка. Педри традиционно режиссирует игру. Быстрая атака завершилась навесом во вратарскую площадку. Мерино чудом не попал. Японцы выбегали в быструю контру с помощью дальнего паса, однако неточный итоговый удар даже не попадет в статистику из-за офсайда. Отмечаем, что Луис де ла Фуэнте заменил обоих фланговых защитников. Оскар Хиль и Кукурелья начали довольно активно, но слева не хватало динамизма Миранды. Очевидно, наставник испанцев решил перестраховаться, ведь ивуарийцы слишком часто разрывали края обороны "Фурии Рохи". Третье изменение было совсем предсказуемым. Рафа Мир после хет-трика заменил Асенсио.

Впрочем, центрфорвард Вулверхэмптона со стартовых минут показал, что забивать вымотанным соперникам после позднего выхода на замену – не значит продолжение феерии в основе. Сперва испанец подтолкнул соперника, а затем не реализовал выход один на один с голкипером после паса Мерино. Ну, хоть единственный на две команды удар в створ ворот нанес Мир за первые 45 минут – и то счастье. Япония не стеснялась сидеть очень глубоко и полностью отдавать инициативу. Хозяева позволяли накручивать себя финтами, но в штрафную площадь пускали с боями.

В перерыва де ла Фуэнте снял активного Оскара Хиля. Вместо крайнего защитника, создавшего больше всех моментов (2), вышел номинальный центрбек Вальехо. Острота исчезла, а возле своих ворот выпустили центрфорварда Хаяси – удар мимо ворот. И здесь повторился сценарий первого полуфинала. Перуанский судья Кевин Ортега назначил спорный пенальти, но после консультации с VAR и дополнительного просмотра повторов свое решение отменил. Это 32-летний капитан японцев, защитник Сампдории Йосида успел сыграть в мяч, а затем в него врезался Мерино – если это и фол, то в атаке.

Наставник европейцев неожиданно еще до 60 минуты снял Ольмо и Мерино. Вышли лучший бомбардир Испании U-21 на Евро-2021 Хави Пуадо и Карлос Солер. Хадзимэ Мориясу ответил на 65-й своими заменами, выпустив дуэт свежих игроков атаки. Испания контролирует мяч после перерыва еще больше (под 70%), но до 70 минуты пробивала только Япония. Пуадо прервал затишье, но по точным попыткам так и остается 0:1. Такое впечатление, что соперники готовы были к серии пенальти еще до начала второго тайма.

Педри даже ошибается гениально. Хавбек Барселоны отдавал пас совсем в другую сторону, но рикошет от спины защитника вывел Мира на голкипера – 20-летний Косей Тани ценой микроповреждения перекрыл Рафи любую возможность забить. Как же оживилась игра. Кубо вспомнил, что фанаты, а может, и руководство его Реала пристально следят за этим полуфиналом. Такефуса качнул защитника, спокойно прорвался в штрафную и мощно пробил. Одна проблема – хоть и по высоте, но в ближний угол, Симон такое обычно тянет.

Де ла Фуэнте вспомнил, что у него есть свой "реалист". Асенсио вышел вместо Педри, и это заставило активизироваться. Дважды подряд Рафа Мир успускал шанс с близкого расстояния – не смог прошить защитников и вратаря. Все тот же героический Тани взял еще и удар Оярсабаля после навеса Асенсио и скидки Мира. Испания довела свое превосходство хоть к каким-то более-менее приличным цифрам: 13:6 по ударам, 4:1 по попаданиям в створ. Подопечные де ла Фуэнте повторяют муки своей национальной сборной по Евро-2020: опять овертайм. Ну и от аналогий с полуфиналом Бразилии и отмененным пенальти никуда не деться.

Первый удар в овертайме на 102 минуте. Маэда выловил круглого после навеса с левого фланга и пробил в коридоре между Торрресом и Гарсией – минимальный промах. Испания снова взялась за голову и даже забила. Оярсабаль подхватил на фланге после простого вбрасывания из аута, а дальше прокинул в штрафную. Гений Асенсио решил все – второй матч подряд джокеры де ла Фуэнте приносят успех! Вот так мог стать героем Кубо, а вывел в финал другой партнер Лунина по Реала. Голкипер "самураев" отчаянно подключается в атаку, но все напрасно. Испания против Бразилии в финале! Япония с Мексикой разыграют бронзу.