Квалификация на чемпионат мира 2022 года в Азии фактически завершена, хотя не все матчи еще сыграны.

ЧМ-2022, квалификация. Азия, 9 тур

Группа А

Южная Корея – Иран – 2:0

Голы: Сон, 45+2, Ким Йон, 63

Группа В

Австралия – Япония – 0:2

Голы: Митома, 89, 90+4

ЧМ-2022: список участников финальной части

За тур до завершения квалификации стали известны все сборные, преодолевшие ее успешно. Южная Корея обыграла Иран и вышла на первое место в группе. Хотя это не имеет никакого турнирного значения – обе сборные уже давно завоевали путевки в Катар.

А вот в группе В окончательно все решил матч между Японией и Австралией. "Самураи" в самой концовке смогли забить два гола и победить, квалифицировавшись на ЧМ-2022. Кроме того, недостижимой для "соккеруз" стала еще и Саудовская Аравия.

Сборная Украины в любом случае пострадает – ФИФА утвердила процедуру жеребьевки группового раунда ЧМ-2022

Следовательно, от Азии на чемпионат мира поедут Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия. Также на турнире будет играть Катар как хозяин. Австралия и ОАЭ получат дополнительный шанс в плей-офф квалификации, который состоится в июне.