Япония – Сенегал: послематчевая пресс-конференция Акиры Нишино

Наставник сборной Японии Акира Нишино поделился впечатлениями от поединка против национальной команды Сенегала (2:2) на чемпионате мира-2018.

"Это был серьезный матч. И бороться до конца было очень трудно, но мы дважды сравнивали счет. Знали, что Сенегал не та сборная, которую можно легко обыграть. Но после пропущенных голов, мне кажется, наша сборная успокоилась и перестала нервничать. Мы сумели сравнять счет, успешно сыграв в атаке.

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Игроки были уверены в своих силах, они хорошо играли в пас, видели, что могут создавать моменты. В перерыве они были на позитиве и даже предложили в раздевалке варианты изменения игры, а я поверил в победу. Но стоило точнее играть в пас. Понятно, что во втором тайме мы играли на победу.

Мы не успевали за сенегальцами, особенно на флангах. Затем наши игроки это поняли и внесли коррективы. Мы не позволили Сенегалу играть так, как они хотели. Мы давили на них, перехватывали мяч. Даже после пропущенных голов мы играли в свою игру. Наши игроки привыкли к стилю Сенегала, но я чувствовал, что мы сыграем лучше.

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Нейтрализовать Мане было очень важно, а Сакаи, на мой взгляд, очень хорошо его сдерживал. И, конечно, ограничил угрозу с его стороны. Но нас беспокоит другое. Мане положительно влиял на других игроков сенегальской атаки. И я думаю, что мы давали ему много свободы. Но в целом нормально ему противодействовали.

Выйдем ли в 1/8 финала? Для этого нужно выиграть третий матч. После первой победы я нацелился на вторую. Сегодня мы хотели играть очень агрессивно и все же заработали очко. Я считаю, что результат даст нам задел перед третьим поединком", – цитирует Нишино Sport24.

После двух сыгранных матчей сборные Японии и Сенегала набрали по 4 очка и являются главными претендентами на выход в плей-офф из группы H. Их конкуренты – Польша и Колумбия – в эти минуты играют в очной встрече.