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Япония – Сенегал: Мане – лучший игрок матча

24 июня 20:15 28 Читати українською
Япония – Сенегал: Мане – лучший игрок матча
Япония – Сенегал: Мане – лучший игрок матча

Вингер сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком поединка африканцев против сборной Японии (2:2) на чемпионате мира-2018.

26-летний сенегальский форвард стал лучшим игроком матча, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Садио Мане удалось открыть счет уже на 11-й минуте поединка против японцев, но в итоге встреча завершилась вничью 2:2. Также забивали сенегалец Мусса Ваге и японцы Такаси Инуи и Кейсуке Хонда.

Отметим, что после двух сыгранных матчей обе сборные имеют по 4 очка и еще не гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

ЧМ-2018 2 тур

Япония - Сенегал: Воскресенье 24 июня 2018

Япония
Матч окончен
2 : 2
Сенегал
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Япония - Сенегал Сенегал Сенегал Садио Мане Садио Мане Япония Япония
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