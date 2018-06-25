Япония – Сенегал: Мане – лучший игрок матча

Вингер сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком поединка африканцев против сборной Японии (2:2) на чемпионате мира-2018.

26-летний сенегальский форвард стал лучшим игроком матча, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Садио Мане удалось открыть счет уже на 11-й минуте поединка против японцев, но в итоге встреча завершилась вничью 2:2. Также забивали сенегалец Мусса Ваге и японцы Такаси Инуи и Кейсуке Хонда.

Отметим, что после двух сыгранных матчей обе сборные имеют по 4 очка и еще не гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018.