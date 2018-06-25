toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ПОЛЬША - КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛИЯ - ПАНАМА Новости ЧМ 2018

Япония – Сенегал: гениальная офсайдная ловушка в исполнении азиатов

24 июня 21:27 149 Читати українською
Япония – Сенегал: гениальная офсайдная ловушка в исполнении азиатов
Сборная Японии / фото: официальный твиттер команды

Матч 2 тура ЧМ-2018 Япония – Сенегал завершился боевой ничьей 2:2. В одном из эпизодов японцы продемонстрировали классную командную игру в защите.

Сборная Японии в поединке 2 тура чемпионата мира-2018 расписала ничью с Сенегалом. У обеих команд после 2 сыгранных матчей по 4 очка.

Япония – Сенегал – 2:2 – видео голов и обзор матча

В конце первого тайма японцы исполнили невероятную офсайдную ловушку. При подаче со штрафного в исполнении Сенегала игроки азиатской сборной синхронно выбежали из своей штрафной, оставив сразу полкоманды соперника в офсайде.

В 3 туре ЧМ-2018 Япония сыграет против Польши, а Сенегал померится силами с Колумбией.

Япония – Сенегал: слишком много Инуи для Мане, рекорд Хонды и "фестиваль" голкиперов

ЧМ-2018 2 тур

Япония - Сенегал: Воскресенье 24 июня 2018

Япония
Матч окончен
2 : 2
Сенегал
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Япония - Сенегал Япония Япония футбольные курьёзы Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
31
мин
Саудовская Аравия
17:00
Египет
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук