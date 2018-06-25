Япония – Сенегал: гениальная офсайдная ловушка в исполнении азиатов

Матч 2 тура ЧМ-2018 Япония – Сенегал завершился боевой ничьей 2:2. В одном из эпизодов японцы продемонстрировали классную командную игру в защите.

Сборная Японии в поединке 2 тура чемпионата мира-2018 расписала ничью с Сенегалом. У обеих команд после 2 сыгранных матчей по 4 очка.

Япония – Сенегал – 2:2 – видео голов и обзор матча

В конце первого тайма японцы исполнили невероятную офсайдную ловушку. При подаче со штрафного в исполнении Сенегала игроки азиатской сборной синхронно выбежали из своей штрафной, оставив сразу полкоманды соперника в офсайде.

В 3 туре ЧМ-2018 Япония сыграет против Польши, а Сенегал померится силами с Колумбией.

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