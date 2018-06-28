Япония – Польша: послематчевая пресс-конференция Акира Нишино

Главный тренер сборной Японии Акира Нишино прокомментировал поражение 0:1 от Польши в матче 3 тура чемпионата мира-2018 и выход команды в 1/8 финала турнира.

"Мы заслужили место в 1/8 финала. Мне бы хотелось, чтобы накануне матча плей-офф с Англией или Бельгией мои игроки были уверены в себе. Сегодня мы не очень активно играли в атаке, но я рассчитываю, что мы покажем более свободный, более атакующий футбол в следующем матче", – цитирует Нишино официальный сайт ФИФА.

В 3 туре Колумбия победила Сенегал, а Япония проиграла Польше. Американская команда набрала 6 очков и заняла первое место, поляки с 3 пунктами стали четвертыми.

А вот Сенегал и Япония заработали по 4 очка. Разница мячей у команд вышла одинакова – 4:4. В очной встрече африканцы и азиаты также не смогли определить сильнейшего и сыграли вничью 2:2.

В таком случае учитывается последний дополнительный показатель перед жеребьевкой – количество желтых карточек. У Японии – 4 желтые карточки, у Сенегала – 6. Таким образом, японцы финишировали на втором месте и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.