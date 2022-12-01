Япония в матче с Испанией поборется за выход в плей-офф чемпионата мира. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Япония – Испания начнется в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Япония – Испания: анонс матча ЧМ-2022

Стартовые составы команд

Япония: Гонда – Нагатомо, Итакура, Йошида, Танигучи – Камада, Морита, Танака – Кубо, Ито, Маеда.

Испания: Унаи Симон – Аспиликуэта, Родри, Пау Торрес, Бальде – Бускетс, Педри, Гави – Нико Уильямс, Ольмо, Мората.

По состоянию на два сыгранных тура Испания и Япония занимают два первых места в группе Е: у "Фурии Рохи" 4 очка, у "самураев" - 3 балла в активе. При определённых раскладах ничья гарантирует обеим командам выход в плей-офф, особенно если Германия минимально одолеет Коста-Рику в параллельной встрече.