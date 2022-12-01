Чемпионат мира-2022, 3-й тур, группа E

1 декабря, 21:00, г. Доха, "Мужинародный стадион Халифа"

Главный арбитр: Витор Гомес (ЮАР)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Ключевым в группе Е должен был стать поединок между сборными Испании и Германии, однако победителя в нем не определили. Ситуация только стала более запутанной – "Фурия "Роха" с четырьмя зачетными баллами лидирует, Япония и Коста-Рика отстают всего на одно очко, а Германия держится в трех пунктах позади. При этом разница голов между "самурями" и "Бундестим" минимальна.

По-хорошему, при таких условиях всем нужна победа – и особенно это касается японцев, ведь вряд ли немцы допустят осечку еще и с костариканцами. Впрочем, ЧМ-2022 доказывает, что статус гранда и яркие перформансы в предыдущих турах вообще ничего не значат (доказано Францией и Данией), поэтому испанцы должны отнестись к сегодняшнему матчу с максимальной ответственностью. Подопечных Луиса Энрике устроят только три очка.

Их встреча с "Бундестим" оказалась довольно неоднозначной. "Фурия Роха" продемонстрировала шикарную игровую форму, держа мяч 64% времени и умело подстраиваясь под особенности соперника. Германия, например, перекрыла основной канал продвижения атак Испании (Бускетса), однако пиренейцы начали работать через диагонали Ляпорта.

Прессинг же часто удавалось разбивать хитрыми сменами позиций, а на левом фланге круто работала связка Ольмо-Альба. Дани стягивал на себя защитников и открывал пространство для Жорди – именно благодаря этому и прилетел гол Мораты. Тем не менее, немцы ощутимо преобладали в качестве работы без мяча, поэтому испанцы создали слишком мало (как для своего уровня) реальных моментов.

В последние полчаса команда неожиданно перешла на режим контратак. Он требовал от подопечных Луиса Энрике надежной работы в оборонительном блоке, однако футболисты постоянно выдергивались из структуры и тяготели к выходам через короткий пас – в другой футбол команда играть не привыкла. К тому же, атакующие замены Ханси Флика смогли прижать фаворита, хотя и в первом тайме немцы создали достаточно.

Это изрядно тревожит перед матчем с Японией. "Самураи" в 1-м туре доказали умение качественно прессинговать даже такие мощные коллективы, как Германия. Тренерский штаб продемонстрировал способность распознавать уязвимости в тактических построениях соперника – в частности, Ходзимэ Мориясу своевременно перекрыл врывание Раума, добавив к обороне еще одного защитника, а затем начав кошмарить фланг Дэвида.

Победа над "Бундестим" оказалась и тактической, и заслуженной (хотя без фарта не обошлось). Значит, Испания тоже находится в опасности – у нее тоже далека от идеала оборона, а фулбеки тоже играют высоко. К тому же, немцы прекрасно показали, как именно необходимо прессинговать "Фурию" и как она будет выходить из-под этого давления.

Проблема Японии заключается в том, что после Германии случилось поражение от Коста-Рики. Блестящая команда Ходзимэ Мориясу вообще ничего не создала, раскатав самый скучный матч чемпионата мира-2022 – да ещё и проиграв его. Конечно, тот единственный пропущенный гол оказался абсолютно случайным, однако чего-то хорошего в адрес "самураев" сказать невозможно. Это был провал.

Посмотрим, как представители Дальнего Востока отреагируют на него. У сборной Японии есть традиция чередовать прорывы в 1/8 чемпионатов мира и вылеты на стадии группового этапа. В 2018 году команда из группы не вышла из группы. Удастся ли подопечным Ходзиме Мориясу сотворить сенсацию и переписать историю? Узнаем сегодня вечером.

Ориентировочные составы на матч Япония – Испания

Япония: Гонда – Яманэ, Итакура, Йосида, Нагатомо – Танака, Морита – Доан, Камада, Кубо – Маэда

Испания: Симон – Карвахаль, Пау Торрес, Лапорт, Альба – Коке, Родри, Педри – Ферран Торрес, Мората, Ольмо

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, что сборная Испании является фаворитом противостояния, однако в условиях чемпионата мира это ничего не значит. Здесь не только каждый матч, но и каждый тайм – отдельная история. Япония уже доказала готовность бить грандов, поэтому легко подопечным Луиса Энрике не будет.

Тем не менее, на дистанции двух туров "Фурия Роха" действительно понравилась. Отдельные недостатки присутствуют – и за них могут болезненно наказать – но разве вы видели в Катаре хотя бы одну идеальную команду? Футбол сборных в принципе не столь качественный, как клубный, но испанцы продемонстрировали максимально приближенную к клубным стандартам игру. В частности, по соотношению созданных моментов и ожидаемых голов на Мундиале они уступают только Франции.

Япония способна удивить, но даже в прекрасном поединке с немцами все могло завершиться прозаичнее. Матч с Коста-Рикой тоже испортил впечатление, но на самом деле сила "самураев" в прогнозе на матч не имеет особого значения. Испания на несколько порядков сильнее – и нам кажется, что сегодня "Фурия Роха" это докажет.