Япония – Чили – 0:4 – видео голов и обзор матча

Сборная Чили уничтожила Японию в рамках 1-го тура группового этапа Копа Америка (4:0). Смотрите видео голов и обзор матча Япония – Чили.

Копа Америка-2019, 1-й тур

Группа С

Япония – Чили – 0:4

Голы: Пульгар, 41, Варгас, 54, 83, Санчес, 82

Сборная Чили камня на камне не оставила от японцев. Хотя первого гола пришлось ждать до 41-й минуты, отличился Пульгар. Во втором тайме Варгас удвоил преимущество, а под конец матча азиаты откровенно посыпались, пропустив два подряд гола от Алексиса и того же Варгаса.

Копа Америка-2019: Чили разгромила Японию – Санчес отличился голом впервые за полгода

Благодаря этой победе чилийцы разделяют первое место с Уругваем в группе C. Японцы же с Эквадор имеют по 0 очков.