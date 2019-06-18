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Япония – Чили – 0:4 – видео голов и обзор матча

09:25 3 Читати українською
Япония – Чили – 0:4 – видео голов и обзор матча
Варгас добивает японцев / твиттер сборной Чили

Сборная Чили уничтожила Японию в рамках 1-го тура группового этапа Копа Америка (4:0). Смотрите видео голов и обзор матча Япония – Чили.

 

Копа Америка-2019, 1-й тур

Группа С

Япония – Чили – 0:4

Голы: Пульгар, 41, Варгас, 54, 83, Санчес, 82

Сборная Чили камня на камне не оставила от японцев. Хотя первого гола пришлось ждать до 41-й минуты, отличился Пульгар. Во втором тайме Варгас удвоил преимущество, а под конец матча азиаты откровенно посыпались, пропустив два подряд гола от Алексиса и того же Варгаса.

Копа Америка-2019: Чили разгромила Японию – Санчес отличился голом впервые за полгода

Благодаря этой победе чилийцы разделяют первое место с Уругваем в группе C. Японцы же с Эквадор имеют по 0 очков.

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Мир Алексис Санчес Алексис Санчес Эдуардо Варгас Эдуардо Варгас Япония Япония Чили Чили Видеоновости Япония - Чили
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