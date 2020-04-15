"Янукович спрашивал: "Не понял, а почему весь стадион болел за Полтаву?": Павлов – о историческом финале против Шахтера

Бывший тренер Ворсклы Николай Павлов вспомнил горячую поддержку публики в финале кубка Украины 2008/09 против Шахтера, который проходил в Днепре (тогда – Днепропетровске).

"Тогда место проведения финала определяли не так, как сейчас, когда заранее все знаешь. В какой-то момент было принято решение, что финальная игра состоится в Днепре, тогда Днепропетровске. Вы можете только представить мои чувства. И как футболист я там становился чемпионом, и как тренер работал, у меня там много друзей. и я думаю – это, наверное, не случайно, что снова цифра "9". Так и получилось.

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Уже после матча команда поехала в Полтаву, а я остался на шашлык со своим другом, тогдашним мэром города Иваном Куличенко, с которым мы дружим до сих пор, отмечать победу. И он мне рассказывает, как Виктор Янукович, который тогда был на матче, спрашивает: "Не понял, а почему весь стадион болел за Полтаву?". А он: "Да здесь же Коля Павлов главный тренер, плюс Сергей Дирявка. Все болельщики помнят, что они в разные годы сделали для Днепра, поэтому болеют за них", – рассказал Павлов в интервью footboom.

Напомним, Ворскла сенсационно одолела Шахтер (1:0) и завоевала Кубок Украины. Пока это последний трофей в истории полтавского клуба.

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