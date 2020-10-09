"Если бы я мог вернуться и играть там снова, то поехал бы из Италии прямо сейчас, поскольку это то, что мне знакомо, это то, откуда я родом, и это то, что позволило мне быть тем, кем я есть, и подняться на нынешний уровень.

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Я в нынешнем возрасте, и вы можете расспросить мою семью или моего агента, если бы имел возможность вернуться и завершить свою карьеру в Уотфорде, то ухватился бы за этот шанс", – заявил фулбек в подкасте Watford Golden Tales.

Отметим, что Эшли Янг воспитывался в системе "шершней" с 10 лет и прошел с Уотфордом путь от Лиги 1 к АПЛ в середине "нулевых". Далее в его карьере были Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, а зимой 2020-го универсал перебрался на Джузеппе Меацца.

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