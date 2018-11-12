Янг получит новый контракт от Манчестер Юнайтед, – СМИ

Английский Манчестер Юнайтед начал переговоры о продлении контракта с универсалом Эшли Янгом.

33-летний защитник/полузащитник ведет переговоры с МЮ о новом контракте, сообщает Sky Sports.

Барселона розучилась перемагати з Мессі, Гвардіола б'є Моурінью, а Борусія Д – король Бундесліги: підсумки євровікенду

По информации издания, стороны обсуждают условия нового однолетнего соглашения. Действие текущего контракта Янга с "красными дьяволами" рассчитано до конца текущего сезона.

Универсальный исполнитель выпал из основной обоймы игроков Юнайтед в первый сезон работы с клубом Жозе Моуринью. Однако, в прошлом сезоне ему удалось стать игроком стартового состава, а в сезоне 2018/19 Янг уже провел 8 матчей в АПЛ, в которых сделал 2 ассиста. Еще 2 поединка он сыграл в Лиге чемпионов.

