Янг отказался от нового контракта с Манчестер Юнайтед и может покинуть клуб уже зимой

Защитник Манчестер Эшли Янг близок к уходу из клуба во время зимнего трансферного окна.

Ветеран отказался подписывать новый контракт "красными дьяволами", информирует Sky Sports Italy.

Манчестер Юнайтед нацелился на таланта Аякса – трансфер может состояться зимой

Действующее соглашение Янга истекает летом 2020-го, однако клуб был готов продлить его еще на один год. Англичанина такое предложение не заинтересовало, и он настроен искать новое место работы. Ранее появилась информация, что капитаном Манчестер Юнайтед интересуется Интер, который может предложить игроку более длительный контракт. Вероятно, Янг покинет Олд Траффорд уже в январе.

Бывший игрок сборной Англии провел в текущем сезоне 16 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних