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Янг отказался от нового контракта с Манчестер Юнайтед и может покинуть клуб уже зимой

9 января 18:17 115 Читати українською
Янг отказался от нового контракта с Манчестер Юнайтед и может покинуть клуб уже зимой
Эшли Янг / Reuters

Защитник Манчестер Эшли Янг близок к уходу из клуба во время зимнего трансферного окна.

Ветеран отказался подписывать новый контракт "красными дьяволами", информирует Sky Sports Italy.

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Действующее соглашение Янга истекает летом 2020-го, однако клуб был готов продлить его еще на один год. Англичанина такое предложение не заинтересовало, и он настроен искать новое место работы. Ранее появилась информация, что капитаном Манчестер Юнайтед интересуется Интер, который может предложить игроку более длительный контракт. Вероятно, Янг покинет Олд Траффорд уже в январе.

Бывший игрок сборной Англии провел в текущем сезоне 16 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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