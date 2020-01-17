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Янг официально стал игроком Интера

17 января 21:20 170 Читати українською
Янг официально стал игроком Интера
Эшли Янг / Reuters

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Янг будет теперь тренироваться под руководством Антонио Конте.

Интер подписал контракт с Янгом сроком на полгода и опцией продления на год, информирует официальный сайт "нерадзурри".

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Ранее отмечалось, что англичанин заработает 6 млн евро за полтора года в Милане, а сумма трансфера составляет смешные 1,5 млн евро.

Напомним, ветеран защищал цвета манкунианцев с 2011 года. В текущем сезоне АПЛ Янг провел 12 матчей.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Эшли Янг Эшли Янг Интер Интер Италия Трансферы Трансферы Интера
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