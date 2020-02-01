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Янг назвал главную причину своего трансфера в Интер

00:00 17 Читати українською
Янг назвал главную причину своего трансфера в Интер
Эшли Янг / Sempreinter

Защитник Интера Эшли Янг оценил свой переход в "нерадзурри" и рассказал, что заставило сменить клуб в текущее трансферное окно.

"Конте хотел меня пару лет назад в Челси, он фантастический менеджер. Он выигрывал трофеи, и у него есть амбиции продолжать это делать. Я хочу стать частью этого в Интере.

Янг официально стал игроком Интера

Я хочу выигрывать трофеи с таким наставником. Вы всегда выходите на поле с желанием биться за тренера. К тому же, я получил возможность играть на регулярной основе. Я не делал этого в Манчестер Юнайтед, и сказал руководству и тренеру, что хочу покинуть клуб и начать новый этап своей карьеры. Кроме этого, я никогда не выступал за пределами Англии", – поделился Янг в комментарии Sky Italia.

Напомним, ветеран защищал цвета манкунианцев с 2011 года и присоединился к Интеру в январе 2020 года. В текущем сезоне АПЛ Янг провел 12 матчей.

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