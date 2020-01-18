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Янг: Буду счастлив, если пойду путем Пола Инса в Интере

00:25 21 Читати українською
Янг: Буду счастлив, если пойду путем Пола Инса в Интере
Эшли Янг / Sky Sports

Защитник Интера Эшли Янг прокомментировал свой трансфер в миланскую команду.

"Быть здесь – фантастическое ощущение. Я рад стать частью семьи Интера.

Янг официально стал игроком Интера

Пол Инс – легенда. Если бы мне удалось уйти его стопам, я был бы счастлив. Хочу сказать болельщикам, что успех возвращается в этот клуб. Поэтому я здесь и хочу помочь команде достичь целей. Мы надеемся осчастливить болельщиков и выиграть много трофеев", – поделился Янг в интервью пресс-службе Интера.

Напомним, ветеран защищал цвета манкунианцев с 2011 года. В текущем сезоне АПЛ Янг провел 12 матчей.

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