Янг Бойз одолел жертву Шахтера и оформил золотой дубль в Швейцарии
21:53 - Читати українською
Болельщики Янг Бойз могут гордиться своей командой по итогам прошлого сезона.
В финале Кубка Швейцарии Янг Бойз победил Базель (2:1) и завоевал трофей турнира впервые с 1987 года.
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Стоит отметить, что месяц назад игроки из Берна выиграл золотые медали внутреннего чемпионата, оформив золотой дубль.
Напомним, Базель, который финишировал третьим в прошлом сезоне чемпионата Швейцарии, уступил Шахтеру в рамках 1/4 финала Лиги Европы (1:4).
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