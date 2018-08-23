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Янг Бойз –​​​​​​​ Динамо Загреб –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

09:52 13 Читати українською
Янг Бойз –​​​​​​​ Динамо Загреб –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Янг Бойз –​​​​​​​ Динамо Загреб –​​​​​​​ 1:1 / ФК Янг Бойз

Янг Бойз дома не смог переиграть загребское Динамо. Смотрите видео голов и обзор матча.

Янг Бойз в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов дома принимал загребское Динамо. Уже на 2-й минуте Кевин Мбабу вывел чемпиона Швейцарии вперед. Но за 38 минут Мислав Оршич сравнял счет, забив важный гол на выезде.

Во втором тайме при явном преимуществе хозяев команды больше не забивали. Все решится на следующей неделе в Загребе.

Лига чемпионов, плей-офф, первый матч

Янг Бойз – Динамо Загреб – 1:1

Голы: Мбабу, 2 – Оршич, 40

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Янг Бойз - Динамо Загреб: Среда 22 августа 2018

Янг Бойз
Матч окончен
1 : 1
Динамо Загреб
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Лига чемпионов Янг Бойз - Динамо Загреб Янг Бойз Янг Бойз Динамо Загреб Динамо Загреб Видеоновости
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