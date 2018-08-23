Янг Бойз дома не смог переиграть загребское Динамо. Смотрите видео голов и обзор матча.

Янг Бойз в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов дома принимал загребское Динамо. Уже на 2-й минуте Кевин Мбабу вывел чемпиона Швейцарии вперед. Но за 38 минут Мислав Оршич сравнял счет, забив важный гол на выезде.

Во втором тайме при явном преимуществе хозяев команды больше не забивали. Все решится на следующей неделе в Загребе.

Лига чемпионов, плей-офф, первый матч

Янг Бойз – Динамо Загреб – 1:1

Голы: Мбабу, 2 – Оршич, 40