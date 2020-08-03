Яна Суркис обратилась к фанатам Динамо – девушку обвинили в оскорблении ультрас киевлян

"Для всех, кто верит СМИ. Мне в чате написали эту фразу, которую я прочитала вслух. А наши любимые СМИ как всегда все перекрутили в свою пользу.

"У**ывай отсюда": фанаты Динамо оскорбляли Луческу и не пустили дочь Суркиса на стадион (18+)

Я уважаю болельщиков Динамо Киев и в жизни бы их не обидела!" – написала девушка в Instagram.

Напомним, сейчас у ультрас "бело-синих" сложные взаимоотношения с руководством столичного клуба. Фанаты возмущены назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо. Ультрас заявили, что не позволят 75-летнему румыну спокойно работать в киевской команде.

"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать Луческу