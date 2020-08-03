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Яна Суркис обратилась к фанатам Динамо – девушку обвинили в оскорблении ультрас киевлян

17:04 - Читати українською
Яна Суркис обратилась к фанатам Динамо – девушку обвинили в оскорблении ультрас киевлян
Яна Суркис / Фото Instagram

Дочь президента Динамо Яна Суркис заявила, что уважает фанатов киевского клуба.

"Для всех, кто верит СМИ. Мне в чате написали эту фразу, которую я прочитала вслух. А наши любимые СМИ как всегда все перекрутили в свою пользу.

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Я уважаю болельщиков Динамо Киев и в жизни бы их не обидела!" – написала девушка в Instagram.

Напомним, сейчас у ультрас "бело-синих" сложные взаимоотношения с руководством столичного клуба. Фанаты возмущены назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо. Ультрас заявили, что не позволят 75-летнему румыну спокойно работать в киевской команде.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев ультрас футбольные фанаты Яна Суркис
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