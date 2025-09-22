France Football начал церемонию вручения индивидуальных наград “Золотого мяча-2025”. Первым лауреатом стал Ламин Ямаль, которому вручили “Kopa Trophy”.

Эта награда традиционно присуждается лучшему молодому футболисту мира. Интересно, что Ямаль уже второй год подряд становится победителем в этой номинации.

В прошлом сезоне футболист Барселоны помог команде получить титул в Ла Лиге, провел 55 матчей во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 результативными передачами.

