Звезда Барселоны Ламин Ямаль возглавил топ-100 игроков мира по рейтингу CIES.

Накануне вручения “Золотого мяча-2025” аналитики CIES Football Observatory представили собственный рейтинг лучших футболистов мира за последний год. Для подсчета использовалась чисто статистическая методология – учитывались выступления полевых игроков в шести игровых аспектах, количество сыгранных матчей, уровень соревнований и результаты команд.

На вершине списка оказался юный феномен Барселоны Ламин Ямаль. 18-летний испанец опередил Килиана Мбаппе и партнера по клубу Педри, которые замкнули тройку лидеров. Лучшим среди защитников стал Вирджил ван Дейк (4-я позиция).

Победитель "Золотого мяча-2025" Усман Дембеле на этот раз довольствовался лишь седьмой строчкой – позади Майкла Олисе и Мохамеда Салаха.

