Помимо квалификации в 1/8 финала Евро-2024, Ямал получил хорошие новости из своей школы (ESO): он сдал экзамен и был зачислен на четвёртый курс среднеобразовательной школы. Об этом информирует Marca. Сообщается, что 16-летний нападающий узнал об этой новости в четверг.

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Согласно источнику, реакция Ламина на эту новость была очень трогательной. Первым делом он позвонил маме и порадовал её. После ESO Ламину не обязательно продолжать обучение именно в Испании.

Напомним, что Ямал прибыл в Германию в составе сборной Испании вместе с портфелем и учебниками. Он занимался и сдавал экзамен онлайн в перерывах между тренировками и играми.

Испания выиграла все три матча в своей группе – у Хорватии, Италии и Албании. В 1/8 финала "Фурия Роха" встретится с Грузией.

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