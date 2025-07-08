Как отмечает Meczyki, в биографической книге "Ламин Ямал. История мальчика, который мечтал о Камп Ноу" раскрывается инцидент, случившийся в 2023 году на сборе сборной Испании U17.

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"Это было наказание за выходку, которая имела место в Алгарве. В ней также участвовали Даниэль Муньос из Атлетико и Хесус Фортеа из Реала. Все трое делали глупые и безответственные телефонные шутки. Они звонили с неизвестного номера и пугали психолога из федерации. Женщина настолько испугалась, что сообщила об инциденте в полицию. Эта выходка дорого обошлась, ведь Ламин получил серьезный выговор. Ямаль получил от Барселоны наказание – четыре матча вне заявки", – говорится в отрывке из книги.

Сейчас Ямаль возвращается из отпуска, который проводил вместе с Неймаром, и вскоре начнет подготовку к новому сезону с Барселоной.

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