"Однажды я позвонил маме и сказал: "Мама, я пойду в школу, но ничего делать не буду. Я буду готовиться к тренировке". Она ответила: "Что ты такое принял?". Я сказал: "Если я сосредоточусь, то стану футболистом". Она кричала на меня каждый день, но в конце концов поняла. Я этого никому не рекомендую, но это была моя мечта, и я ее осуществил.

Бавария пыталась переманить Ямаля у Барселоны три года назад – она не рискнула заплатить 5 млн евро

Я сказал: "Если вы будете зависеть от меня в работе, нам конец. Но если я стану футболистом – тогда волноваться не надо будет". Я жил в квартире, где кухня и спальня были в одном месте. Я вижу свою маму счастливой, вижу, что мой брат может иметь детство, которое я хотел бы иметь – и это делает меня самым счастливым. Для меня моя мама – это моя королева, она то, что я люблю больше всего" – цитирует Ямаля GOAL.

Несмотря на блестящую карьеру, звездный подросток признает, что слава изменила его жизнь: "Раньше я мог делать, что захочу: пойти выпить с друзьями. Теперь – нет. Помню летнее предсезонье в Корее, Японии, Китае – невозможно было куда-то выйти... но я счастлив".

Напомним, что звезда Барселоны является одним из кандидатов на получение "Золотого мяча" в рекордно молодом возрасте.

Барселона отскочила с Райо Вальекано, удержав ничью – мадридцам отменили два гола, каталонцев спас голкипер