Ямал стал послом ЮНИСЕФ, сообщает пресс-служба организации. Чемпион Европы воспользовался тем фактом, что 20 ноября отмечается Всемирный день детей.

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По случаю этого события Ямал снялся в видеоролике. "Знаешь ли ты, что все дети имеют особые права, которые защищают их и помогают им расти счастливыми и здоровыми? Эти права записаны в документе под названием "Конвенция о правах мира". Знаешь ли ты, что играть – это право? К счастью, в детстве я мог много играть, и теперь мне повезло, что я могу продолжать играть.

Раскрыть тебе секрет? Когда я выхожу на поле, я чувствую себя всё тем же ребенком, каким был я тогда, который до сих пор любит играть с мячом. Когда меня спрашивают, как я могу так играть, я отвечаю, что главное – не бояться проиграть, и если я делаю ошибку, я пробую еще раз".