Ламин Ямаль самостоятельно решил, участвовать ли в матчах сборной Испании против Болгарии (3:0) и Турции (6:0). Медики сборной Испании заявили, что решение об участии в матчах они оставляют на усмотрение самого футболиста. Это вызвало недовольство у представителей Барселоны – они считают, что это решение должно было быть принято опытными медицинскими работниками, а не 18-летним парнем. Об этом информирует Diario Sport.

Барселона несправедливо обвинила сборную Испании в травме Ямаля – стороны нашли виновника

Ранее глава медицинской службы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Клаудио Васкес и физиотерапевт Хавьер Галан, ответственный за контроль за здоровьем футболистов Барселоны в национальной команде, связывались с "блаугранас". Они подтвердили, что Ямаль чувствует боль и не тренируется. Они также сообщили, что игроку ввели вольтарен, чтобы облегчить дискомфорт. Несмотря на это, Ламин сыграл за сборную.

Позже Ямаль пропустил матч с Валенсией в 4-м туре Ла Лиги (6:0) из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ганс-Дитер Флик заявил, что вингер играл за сборную Испании, испытывая боль.

Атлетико впервые победил в сезоне, Хетафе прибил экс-команду Лунина за 5 минут, первое поражение Атлетика