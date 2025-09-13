Барселона в воскресенье, 14 сентября, проведет первый домашний матч нового сезона Ла Лиги против Валенсии. Накануне игры Ганси Флик на пресс-конференции рассказал о ситуации с ключевыми футболистами.

Роналду хочет забрать звезду Барселоны – саудовский гигант готовит громкий трансфер

По словам тренера, Ламин Ямаль не тренировался с командой и остался работать в зале из-за повреждения, которое возникло во время выступлений за сборную Испании. По словам тренера, Ямаль имеет повреждение лобковой области и точно не сыграет с Валенсией, участие в матче с Ньюкаслом – под вопросом. Наставник отметил, что его беспокоит отношение федераций к физическому состоянию игроков: "Он играл с болью. В сборной провел 79 и 73 минуты, а между матчами даже не тренировался. Это не забота о футболистах, особенно о молодых. Меня это беспокоит" – заявил Флик.

Положительная новость – после более чем года восстановления от тяжелой травмы колена врачи разрешили Марку Берналю выйти на поле. Молодой полузащитник уже готов вернуться на поле и может попасть в заявку на матч с Валенсией. Фрэнки де Йонг возобновил тренировки и имеет шанс сыграть, тогда как Гави продолжает лечение травмированной правой ноги и остается вне игры.

Напомним, что уже на следующей неделе Барселона начинает свои выступления в Лиге чемпионов – 18 сентября каталонцы сыграют с Ньюкаслом.

Барселона отскочила с Райо Вальекано, удержав ничью – мадридцам отменили два гола, каталонцев спас голкипер