Ямаль опоздал на вторничную тренировку Барселоны и получил выговор от Ханси Флика. Немецкий прагматичный тренер Барселоны указал игроку на его оплошность, но Ламин ему не поверил. Ямаль подошёл к Флику, чтобы проверить его часы и убедиться, что тренер не обманывает.

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Ранее вратарь Барселоны Иньяки Пенья потерял место в стартовом составе во время розыгрыша Суперкубка Испании по причине опоздания. Именно тогда Флик выпустил на поле Войцеха Щенсны, который застолбил за собой место первого номера команды. То же самое касается защитника Жюля Кунде, который был наказан точно так же дважды в течение сезона.

Таким образом, Ямаль может быть подвергнут такому же наказанию.

Матч Барселона – Боруссия Д состоится в среду, 9 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.