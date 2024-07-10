Перед матчем полузащитник "Ле бле" Адриен Рабьо отметился несколькими провокационными заявлениями. В частности, сказал, что "16-летнему Ямалу надо показать значительно больше, чем на предыдущих стадиях, если он надеется выйти в финал".

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Именно Франция повела в полуфинале, но потом был роскошный камбек Испании и персонально Ламина. Парень сравнял счет невероятным дальним ударом как раз из-под Рабьо! В итоге "Фурия" вырвала победу и пробилась в финал.

После завершения игры Ямал закричал в камеру: "Говори теперь, говори". Жемчужина Испании отказался признаваться, кому это адресовалось: "Он знает, что это именно для него". Впрочем, все указывает на то, что Ламин эффектно провел Рабьо домой.

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"Speak now, speak now!"



Lamine Yamal sends a clear message to Adrien Rabiot, after helping Spain to victory over France at #EURO2024.pic.twitter.com/aTiNNdNPzQ — Football España (@footballespana_) July 9, 2024

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