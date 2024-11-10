Вингер Барселоны Ламин Ямал не попал даже в заявку команды на матч 12-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада.

Пресс-служба Барселоны сообщила, что Ямал отсутствует в заявке команды на игру с Реал Сосьедадом из-за повреждения, полученного в игре против Црвены Звезды в Лиге чемпионов.

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"Ямал получил тяжелую контузию правой лодыжки в игре в прошлую среду против Црвены Звезды в Белграде. В течение последних дней он проходил лечение, но дискомфорт до сих пор не утих. Его доступность будет определена в ходе восстановления", – говорится в сообщении.

Добавим, что Ямал попал в заявку сборной Испании, которая сыграет против Дании (15 ноября) и Швейцарии (18 ноября) в Лиге наций. В текущем сезоне Ламин сыграл в 16 матчах, в которых отметился 6 голами и 8 ассистами.

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