Ямаль продолжает устанавливать возрастные рекорды – гол в ворота Интера в ЛЧ помог звезде Барсы обойти Мбаппе
11:36 - Читати українською
Ламин Ямаль вошел в историю Лиги чемпионов, отличившись в полуфинале против Интера (3:3).
завершено
24’ Ламин Ямаль
38’ Ферран Торрес
65’ Ян Зоммер
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфрис
63’ Дензел Дюмфрис
1’ Маркус Тюрам
21’ Дензел Дюмфрис
24’ Ламин Ямаль
38’ Ферран Торрес
63’ Дензел Дюмфрис
65’ Ян Зоммер
Вингер Барселоны отличился на 24-й минуте первого полуфинала Лиги чемпионов против Интера, забив в возрасте 17 лет и 291 дня, сообщает OptaJose.
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Этот мяч позволил ему побить рекорд Килиана Мбаппе, который ранее был самым молодым автором гола в полуфинале ЛЧ – француз забивал в 18 лет и 140 дней.
К слову, в сезоне 2024/25 Ямаль уже имеет 14 забитых мячей и 24 результативные передачи в 48 поединках за клуб.
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