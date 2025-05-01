Ламин Ямаль вошел в историю Лиги чемпионов, отличившись в полуфинале против Интера (3:3).

Вингер Барселоны отличился на 24-й минуте первого полуфинала Лиги чемпионов против Интера, забив в возрасте 17 лет и 291 дня, сообщает OptaJose.

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Этот мяч позволил ему побить рекорд Килиана Мбаппе, который ранее был самым молодым автором гола в полуфинале ЛЧ – француз забивал в 18 лет и 140 дней.

К слову, в сезоне 2024/25 Ямаль уже имеет 14 забитых мячей и 24 результативные передачи в 48 поединках за клуб.

17 - At 17 years and 291 days, Lamine Yamal is the youngest player to score in a @ChampionsLeague semi-final, surpassing Kylian Mbappé in 2017 (18 years and 140 days).



Leader. pic.twitter.com/TOR97CXBx3 — OptaJose (@OptaJose) April 30, 2025

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