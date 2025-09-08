Ямаль потерял паспорт после игры отбора к ЧМ-2026 –звезда может застрять в Турции
Лидер сборной Испании и Барселоны попал в неприятную ситуацию после победы над Турцией (6:0) в квалификации на Мундиаль.
Ламин Ямаль может на некоторое время застрять в Турции. 18-летний игрок сборной Испании и Барселоны не смог найти свой паспорт после игры против Турции (6:0).
В соцсети X завирусилось видео, на котором Ямаль выходит из командного автобуса и долго ищет паспорт. Ламин даже вернулся в раздевалку на стадионе в Конье, но ничего так и не нашлось.
Из-за этой ситуации игрок может застрять на некоторое время в Турции, а его возвращение в клуб из сборной несколько задержится.
Уже в воскресенье, 14 сентября, Барселона должна сыграть против Валенсии в Ла Лиге.
