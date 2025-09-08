Лидер сборной Испании и Барселоны попал в неприятную ситуацию после победы над Турцией (6:0) в квалификации на Мундиаль.

Ламин Ямаль может на некоторое время застрять в Турции. 18-летний игрок сборной Испании и Барселоны не смог найти свой паспорт после игры против Турции (6:0).

Хет-трик Мерино в видеообзоре матча Турция – Испания – 0:6

В соцсети X завирусилось видео, на котором Ямаль выходит из командного автобуса и долго ищет паспорт. Ламин даже вернулся в раздевалку на стадионе в Конье, но ничего так и не нашлось.

Из-за этой ситуации игрок может застрять на некоторое время в Турции, а его возвращение в клуб из сборной несколько задержится.

Уже в воскресенье, 14 сентября, Барселона должна сыграть против Валенсии в Ла Лиге.

Lamine Yamal lost his passport in Turkey.



After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it. @beyazfutbol ️

pic.twitter.com/V4Wf5gNsln — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 7, 2025

