Барселона побила внутренний рекорд продаж футболок благодаря эффекту Ламина Ямаля. Как сообщает Culemanía, в первые же сутки после презентации новой игровой формы с десятым номером было реализовано около 70 тысяч футболок по всему миру.

Ямаль стал преемником Месси – Барселона сделала символический шаг

После официальной презентации нового контракта с 18-летним вундеркиндом, каталонский клуб также подтвердил, что Ямал теперь будет играть под знаковым №10 – символом, который носили Месси, Роналдиньо и Марадона. Форма с его фамилией мгновенно стала хитом в магазинах Барсы и в интернете, в частности Nike доставила продукцию в 170 стран.

Средняя цена футболки – 145 евро (в продаже три типа: базовая за 114,99, средняя за 134,99 и премиум за 184,99). Поэтому, уже в первые 24 часа клуб заработал около 10 миллионов евро только на новом номере Ямаля.

В Барселоне опровергли слухи о "солд-ауте" – наоборот, отмечают, что запасы большие, а сеть продаж работает 24/7. Только на официальной точке продаж на стадионе задействованы 24 кассы, чтобы оперативно обслуживать фанатов.

Спрос не ограничивается Испанией – эффект охватил весь мир, и в Барселоне уже говорят о том, что именно эта продажа может стать двигателем к новому историческому рекорду выручки BLM (Barcelona Licensing & Merchandising) в сезоне 2025/26.

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