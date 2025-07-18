Ямаль переписывает все рекорды: звезда Барселоны принес клубу 10 миллионов евро за один день
Старт продаж новой футболки Ламина Ямаля вызвал бешеный ажиотаж.
Барселона побила внутренний рекорд продаж футболок благодаря эффекту Ламина Ямаля. Как сообщает Culemanía, в первые же сутки после презентации новой игровой формы с десятым номером было реализовано около 70 тысяч футболок по всему миру.
Ямаль стал преемником Месси – Барселона сделала символический шаг
После официальной презентации нового контракта с 18-летним вундеркиндом, каталонский клуб также подтвердил, что Ямал теперь будет играть под знаковым №10 – символом, который носили Месси, Роналдиньо и Марадона. Форма с его фамилией мгновенно стала хитом в магазинах Барсы и в интернете, в частности Nike доставила продукцию в 170 стран.
Средняя цена футболки – 145 евро (в продаже три типа: базовая за 114,99, средняя за 134,99 и премиум за 184,99). Поэтому, уже в первые 24 часа клуб заработал около 10 миллионов евро только на новом номере Ямаля.
В Барселоне опровергли слухи о "солд-ауте" – наоборот, отмечают, что запасы большие, а сеть продаж работает 24/7. Только на официальной точке продаж на стадионе задействованы 24 кассы, чтобы оперативно обслуживать фанатов.
Спрос не ограничивается Испанией – эффект охватил весь мир, и в Барселоне уже говорят о том, что именно эта продажа может стать двигателем к новому историческому рекорду выручки BLM (Barcelona Licensing & Merchandising) в сезоне 2025/26.
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