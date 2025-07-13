Вингер Барселоны сегодня (13 июля) празднует свое 18-летие и автоматически перестает быть самым дорогим подростком-футболистом по версии Transfermarkt. Известный портал оценивает Ямаля в астрономические 200 млн евро – это самая большая цифра в мире футбола независимо от возраста.

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Новым лидером среди несовершеннолетних становится Франко Мастантуоно, сообщает Marca. Аргентинского полузащитника оценивают в 30 млн евро, хотя на самом деле Реал этим летом заплатил Ривер Плейт 65 млн.

Мастантуоно недолго пробудет на вершине рейтинга, ведь через месяц и ему исполнится 18. Сейчас в топ-3 также входят Айюб Буадди из Лилля (28 млн евро) и Константинос Карецас из Генка (20 млн).

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