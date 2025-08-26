18-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с 25-летней певицей Никки Николь. На фото можно увидеть праздничный торт, воздушные шарики и цветы – девушка отпраздновала свой день рождения.

Ранее сообщалось, что футболиста видели, как он целовался с аргентинкой. Вскоре после того, как журналист призвал Ямаля и Николь подтвердить роман, девушка выложила ролик под песню The Boy Is Mine ("Этот мальчик – мой") и подмигнула в камеру в конце видео.